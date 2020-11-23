Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır"

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş yollarını ayırsa da ünlü çiftin Murathan adında bir evladı var. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiften Uğur Pektaş oğlu Murathan'lı paylaşımıyla 'harikasınız' dedirtti! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğluyla paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Arka Sokaklar'ın da eski oyuncusu Uğur Pekteş, eski eşi Gamze Özçelik ile oğlu olan Murathan'lı paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Uğur Pektaş, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:

"Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur, çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır. Bunu sadece yaşayanlar bilir, bilenler anlar, anlayanlar yaşar. Yaşayanlar çok hızlı bir şekilde değişir ruhunun derinliklerindeki gerçeğine ulaşır."