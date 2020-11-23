Haberler Video Magazin Videoları Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır"

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır"

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır
23.11.2020 03:42
Ana Sayfa 01:52
Avrupa'da ırkçılık son 5 yılda...
Ana Sayfa 02:03
Pitbull tartışması cinayetle...
Ana Sayfa 02:15
CHP'li Çeviköz'ün Biden...
Ana Sayfa 00:34
CHP'li Kaboğlu'ndan "gizli...
Ana Sayfa 06:32
Milyoner'de gözyaşları sel...
Ana Sayfa 00:59
"İsim hayranlığını...
Ana Sayfa 16:30
Başkan Erdoğan'dan video mesaj
Ana Sayfa 01:26
Millet İttifakı'nın ihaneti
Ana Sayfa 04:11
Başkan Erdoğan G-20...
Ana Sayfa 03:04
'Babam ateist inancı olmayan...
Ana Sayfa 00:40
Hidayet Türkoğlu koronavirüse...
Ana Sayfa 01:03
Prof. Dr. Asım Cenani hayatını...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş yollarını ayırsa da ünlü çiftin Murathan adında bir evladı var. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiften Uğur Pektaş oğlu Murathan'lı paylaşımıyla 'harikasınız' dedirtti! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğluyla paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...


Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Arka Sokaklar'ın da eski oyuncusu Uğur Pekteş, eski eşi Gamze Özçelik ile oğlu olan Murathan'lı paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Uğur Pektaş, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:
"Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur, çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır. Bunu sadece yaşayanlar bilir, bilenler anlar, anlayanlar yaşar. Yaşayanlar çok hızlı bir şekilde değişir ruhunun derinliklerindeki gerçeğine ulaşır."

Magazin Videoları