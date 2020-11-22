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Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır"

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş yollarını ayırsa da ünlü çiftin Murathan adında bir evladı var. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiften Uğur Pektaş oğlu Murathan'lı paylaşımıyla 'harikasınız' dedirtti! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğluyla paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

22.11.2020 17:43 - Son Güncelleme: 22.11.2020 18:29
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Arka Sokaklar'ın da eski oyuncusu Uğur Pekteş, eski eşi Gamze Özçelik ile oğlu olan Murathan'lı paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

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Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır

Pektaş, paylaşımına "Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece birlik ve saf sevgi vardır" notunu düştü. İşte 41 yaşındaki Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu

Karan Özçivit

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır

İŞTE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞLU KARAN'IN ALIŞVERİŞ HALLERİ...

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır

Öte yandan minik Karan annesi Fahriye Evcen'e benzetildi.

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