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Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'lı paylaşımı 'harikasınız' dedirtti! 'Gerçek aşkta birlik ve saf sevgi vardır"

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş yollarını ayırsa da ünlü çiftin Murathan adında bir evladı var. 2008 - 2011 yılları arasında evli kalan çiften Uğur Pektaş oğlu Murathan'lı paylaşımıyla 'harikasınız' dedirtti! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın oğluyla paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

22.11.2020 17:43 - Son Güncelleme: 22.11.2020 18:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





