Gamze Erçel hesapları karıştırdı sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşım |VİDEO

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hesapları karıştırdı sosyal medyada alay konusu oldu. Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla en az kardeşi Hande Erçel kadar adından söz ettiriyor. Instagram hesabında yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaşan ve fenomen haline gelen Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ve günlük yaşamına ait yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Erçel, bu kez sosyal medyada yaptığı bir hatayla gündeme geldi. Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, sabah rutinin takipçileri ile paylaşmak isterken sosyal medya hesaplarını karıştırdı. Erçel, paylaşımı kısa sürede silse de dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve ünlü isim alay konusu oldu. İşte o paylaşım…