Haberler Video Magazin Videoları Gamze Erçel hesapları karıştırdı sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşım |VİDEO

Gamze Erçel hesapları karıştırdı sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşım |VİDEO

Gamze Erçel hesapları karıştırdı sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşım |VİDEO
24.05.2021 19:35
Ana Sayfa 06:24
Esra Erol'da Mualla Hanım'ın...
Ana Sayfa 02:19
Başkan Erdoğan: İlk kez NATO...
Ana Sayfa 00:36
Demet Özdemir tatil sezonunu...
Ana Sayfa 00:13
İngiltere siyonist İsrail'in...
Ana Sayfa 00:25
Melis Sezen göğüs dekoltesi...
Ana Sayfa 03:30
''Eski karımı Ramazan Özcan...
Ana Sayfa 02:44
2'si sözde üst düzey 4 PKK'lı...
Ana Sayfa 00:42
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Ana Sayfa 00:39
THODEX soruşturmasında flaş...
Ana Sayfa 00:52
Uzman Onbaşı Eyüp Gergin Pençe...
Ana Sayfa 14:12
Kritik dönemeçte saldırılar...
Ana Sayfa 43:22
Karadeniz'den yeni rezerv...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hesapları karıştırdı sosyal medyada alay konusu oldu. Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla en az kardeşi Hande Erçel kadar adından söz ettiriyor. Instagram hesabında yaklaşık 4 milyon takipçi sayısına ulaşan ve fenomen haline gelen Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ve günlük yaşamına ait yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Erçel, bu kez sosyal medyada yaptığı bir hatayla gündeme geldi. Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, sabah rutinin takipçileri ile paylaşmak isterken sosyal medya hesaplarını karıştırdı. Erçel, paylaşımı kısa sürede silse de dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı ve ünlü isim alay konusu oldu. İşte o paylaşım…


Magazin Videoları