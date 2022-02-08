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Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı: "Beni kendisine muhtaç etti"

Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı: "Beni kendisine muhtaç etti"
08.02.2022 13:43

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Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı. "Beni kendisine muhtaç etti" diyen Mihriban Hurmacı şiddet iddiasıyla gündeme geldi.eçtiğimiz aylarda, eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritası çıkarttırıp kendisini aldatmakla suçladığını ifade eden ve boşanma davası açan futbolcu Özer Hurmacı bu kararından vazgeçmişti. Canlı yayında konuşan Mihriban, "500 TL- 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL'den fazla" diyerek ekonomik şiddete uğradığını da ifade etti.

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Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı: "Beni kendisine muhtaç etti"

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