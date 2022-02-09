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Hande Erçel ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç pişti oldu! İşte o anlar...

Hande Erçel ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç pişti oldu! İşte o anlar...
09.02.2022 01:39 - Son Güncelleme: 09.02.2022 01:53

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Eski aşıklar aynı ortamda! Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 2020’nin Temmuz ayında 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Biten ilişkilerinin ardından yeni aşklara yelken açan ikiliden Hande Erçel, geçen günlerde Kerem Bürsin’le ayrıldığı yönündeki haberlerle çok konuşulmuştu. Erçel, şimdi ise Sitera Akbaş ile aşk yaşayan eski aşkı Murat Dalkılıç ile gündeme geldi. İkili, Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. O anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

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