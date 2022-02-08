Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı: "Beni kendisine muhtaç etti"
Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı. "Beni kendisine muhtaç etti" diyen Mihriban Hurmacı şiddet iddiasıyla gündeme geldi.eçtiğimiz aylarda, eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritası çıkarttırıp kendisini aldatmakla suçladığını ifade eden ve boşanma davası açan futbolcu Özer Hurmacı bu kararından vazgeçmişti. Canlı yayında konuşan Mihriban, "500 TL- 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL'den fazla" diyerek ekonomik şiddete uğradığını da ifade etti.
"BENİ KENDİSİNE MUHTAÇ ETTİ"
Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı.
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ancak sonrasında evliliklerini kurtarmak isteyen eski futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı arasında bu kez şiddet skandalı patlak verdi. İşte öncesi ve sonrasıyla haberin tüm detayları...
Almanya'da doğup büyüyen Mihriban Hurmacı, 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon'da evlendi. Mihriban Hurmacı, iki sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
Bugün bir magazin programının canlı yayına katılan Mihriban Hurmacı, olaylı geceyi ve geçmiş dönem yaşananları anlattı: "Olay perşembe günü oldu. Yemekteydik, her şey normaldi. Sonra eve geçtik, Özer çocuklarla yukarıdayken içime bir his doğdu telefonuna baktım. Orada kadınlarla mesajlaşmalarını gördüm."
"Yukarı çocukların yanına çıktım, 'kim bu kadınlar?' diye sordum. Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar."