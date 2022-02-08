Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban yaşadığı dehşeti canlı yayında saniye saniye anlattı: "Beni kendisine muhtaç etti"

Almanya'da doğup büyüyen Mihriban Hurmacı, 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon'da evlendi. Mihriban Hurmacı, iki sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.