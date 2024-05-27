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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 16:30

Flaş karar: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor!

Son dakika haberleri... Kasım ayında tutuklanan ve cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılacağı ortaya çıktı. Polat, hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderilecek.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi göreceği öğrenildi.

3 AY TEDAVİ GÖRECEK
Uzun zamandır cezaevinde bulunan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğu öğrenen avukatları, tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Ancak Polat için istenen talep reddedildi. Gelişmelerin ardından avukatlar Polat'ın tahliyesi için bir kez daha talepte bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

1, 5 SAAT TAHLİL YAPTIRDI
Marmara Cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat, kararın ardından geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 1,5 saat tahlil yaptırdı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Raporda Dilan Polat'ın 3 ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda tedavi görmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat Ailesi'ne yönelik açılan ilk soruşturma olan, kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

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