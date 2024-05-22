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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 18:25

İZLE I Hababam Sınıfı'nda inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

1975 yapımı Hababam Sınıfı'nın ikinci serisi olarak izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı bugün tekrar ekranlara geliyor. Serinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan yapımda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta isimler oyunculuklarını konuşturdu. Yıllar geçse de eskimeyen yapımda şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmindeki o hata yıllar sonra fark edildi. İşte Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmindeki inanılmaz hata...

Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfının çekim hataları şimdilerde görenleri duyanları şaşırtıyor. Hababam sınıfının bir bölümünde Damat Ferit arkadaşlarına çocuğunun fotoğraflarını gösterirken arkadaşının ''Bu sana hiç benzemiyor be?'' sorusuna "Annesine çekmiş OĞLUM!" diye cevap veriyor.

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık KIZIM var" diyor.

Hababam Sınıfı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! Meğer Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde...
Hababam Sınıfı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! Meğer Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde...

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