İZLE I Hababam Sınıfı'nda inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

Kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfının çekim hataları şimdilerde görenleri duyanları şaşırtıyor. Hababam sınıfının bir bölümünde Damat Ferit arkadaşlarına çocuğunun fotoğraflarını gösterirken arkadaşının ''Bu sana hiç benzemiyor be?'' sorusuna "Annesine çekmiş OĞLUM!" diye cevap veriyor.

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık KIZIM var" diyor.