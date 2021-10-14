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Fırtına etkisi yaratacak proje! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra ilk defa! Eğer Bihter ve Behlül yan yana gelirse...

Fırtına etkisi yaratacak proje! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra ilk defa! Eğer Bihter ve Behlül yan yana gelirse...
14.10.2021 12:11
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Fırtına etkisi yaratacak proje! Aşk-ı Memnu tutkunlarını keyiflendiren gelişme! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra ilk defa... Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından televizyona uyarlanan ve 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisine damgasını vuran isimlerden arasında yer alıyor. İkilinin canlandırdığı karakterler bugün hala sosyal medyada anılıyor. Kendilerine gelen yeni projeleri değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri için yeni kararlar almaya başladı. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra beraber bir projede rol alacak. Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinde oynayacağı iddia ediliyor.

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