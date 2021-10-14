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Demet Şener Çağla Şıkel'e destek çıktı! Takipçileri eski aşklarını hatırlattı | VİDEO

Demet Şener Çağla Şıkel'e destek çıktı! Takipçileri eski aşklarını hatırlattı | VİDEO
14.10.2021 12:11
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Eski manken Demet Şener, meslektaşı Çağla Şıkel'in "Fakirle de aşk yaşarım" sözüne destek çıktı! Takipçileri eski aşklarını hatırlarttı: Hepsi zengin ve ünlü!

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Sunucu Çağla Şıkel, fakir biriyle de aşk yaşayabileceğini söyledi. Ancak "Fakir edebiyatı" yorumları yapıldı. Demet Şener ise Çağla'nın açıklamasına destek verdi.

"Aşk yaşarken kimsenin pusulasını araştırmıyoruz" dedi. Takipçileri ise Şener'e eski aşklarını hatırlatıp şu mesajı gönderdi: Aralarında hiç fakir yok. Hepsi ünlü ve çok zengin!

Demet Şener, bir süredir işadamı Tolga Arman'la birlikte....

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