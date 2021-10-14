Demet Şener Çağla Şıkel'e destek çıktı! Takipçileri eski aşklarını hatırlattı | VİDEO

Sunucu Çağla Şıkel, fakir biriyle de aşk yaşayabileceğini söyledi. Ancak "Fakir edebiyatı" yorumları yapıldı. Demet Şener ise Çağla'nın açıklamasına destek verdi.

"Aşk yaşarken kimsenin pusulasını araştırmıyoruz" dedi. Takipçileri ise Şener'e eski aşklarını hatırlatıp şu mesajı gönderdi: Aralarında hiç fakir yok. Hepsi ünlü ve çok zengin!

Demet Şener, bir süredir işadamı Tolga Arman'la birlikte....