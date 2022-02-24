Filiz Akın'dan yürek yakan Fatma Girik'li paylaşım! Türkan Şoray'lı video ile...

Yeşilçam'ın önemli kilometre taşlarından olan ve birçok filmde başrol oynayan Fatma Girik, geçen ay koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Filiz Akın ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Fatma Girik'i yakın arkadaşı Türkan Şoray ile ziyarete gittikleri anlara ait bir videoyu Instagram sayfasından paylaşarak usta sanatçıyı andı. Paylaşım sosyal medyaya damga vururken Akın'ın kullandığı ifadeler yürek sızlattı. İşte Filiz Akın'ın 'menekşe gözlüm' dediği Fatma Girik'i andığı o paylaşım...