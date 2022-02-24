Bir Zamanlar Çukurova'nın çimen gözlü güzeli Züleyha'nın yanında gören ablası sandı! Hilal Altınbilek'in bir de annesini görün, sosyal medya onları konuşuyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteri ile 7'den 70'e herkesi kendisine hayran bırakan 31 yaşındaki Hilal Altınbilek Instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Metin Hara ile aşk yaşayan Hilal'in özel hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncunun annesini görünce şaşkına döndü.