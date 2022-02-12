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Filiz Akın’dan sevgiler günü paylaşımı! Yorum ve beğeni yağdı…

Filiz Akın’dan sevgiler günü paylaşımı! Yorum ve beğeni yağdı…
12.02.2022 22:58 - Son Güncelleme: 12.02.2022 23:21

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Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yumurcak, Karateci Kız, Güzel Şoför, Acı Hayat, Küçük Sevgilim gibi filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, Instagram hesabında Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Akın, 28 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Nebahat Çehre'den geldi. İşte Filiz Akın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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