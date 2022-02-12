Levent Yüksel’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Levent Yüksel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Zalim, Tuana, Ya Sonra, Beni Bırakın gibi birçok şarkısıyla hafızalara kazınan Yüksel'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 2020 yılında nikah masasına oturduğu Özlem Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcının ilke eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Levent Yüksel'in kendisi gibi çok ünlü bir şarkıcı olan ilk eşi...