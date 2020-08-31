Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile mısır patlatıp film keyfi yaptı!

31.08.2020 10:37

Hadise, yüzleri gülümseten bir paylaşıma imza attı... Güzel şarkıcı, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sevimli köpeği Benek ile önceki gece mısır patlatıp film keyfi yaptı.

Hadise, yüzleri gülümseten bir paylaşıma imza attı... Güzel şarkıcı, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sevimli köpeği Benek ile önceki gece mısır patlatıp film keyfi yaptı.

34 yaşındaki sanatçı, Benek ile olan siyah beyaz videosunu da "Film gecesi" notuyla köpeğin Instagram hesabında paylaştı. Ayrılmaz ikiliye çok sayıda yorum yağdı.

O mısırı Hadise patlatmış olabilir. Ama aşkı bi karnıyarık da beklemesin.

Benim bildiğim Hadise, o mısırı parasıyla almıştır.

Benek ne kadar şanslı, Hadise gibi süper bir annesi var.

Bugün mısır patlatan yarın yufka açar. Hadise, yavaş yavaş üst levela çıkmaya devam ediyor.

Süper ikili oldunuz Benek'le.

Hadise artık ev moduna girmeye başladı. Kaan Bey'e duyurulur.