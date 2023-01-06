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Ferdi Tayfur'un biricik kızı Tuğçe Tayfur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Ferdi Tayfur'un biricik kızı Tuğçe Tayfur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu
06.01.2023 09:03 - Son Güncelleme: 06.01.2023 09:04

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Ferdi Tayfur'un biricik kızı Tuğçe Tayfur radikal kararını sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu. 18 yaşından bu yana şarkı söyleyen Tuğçe Tayfur babasının izinden giderek büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. İnstagram hesabında 1 buçuk milyon takipçisi bulunan 34 yaşındaki şarkıcı herkesi üzen bir karar verdiğini açıkladı. Sözlerine, ''Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz ki.'' diyerek başlayan ünlü isim, ''Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım.'' diye devam ederek herkesi şaşırttı. İşte o açıklamanın tamamı...

Magazin Videoları

''BEN ARTIK SAHNE ALMAK İSTEMİYORUM.''

Sahneyi bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

''Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri :) ama bu süreçte istediğim herşeyi başardım.

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