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Fenomen Şeyma Subaşı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Fenomen Şeyma Subaşı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu!
24.06.2021 00:06 - Son Güncelleme: 24.06.2021 00:16
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Bebek beklediği yönündeki haberleri yalanlayan Şeyma Subaşı, dün yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıklamıştı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, bugün ise yeni bir paylaşım yaparak kötü haberi duyurdu. Yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz günlerde "Evlenmeden çocuk yapmam" diyen Şeyma Subaşı, "Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz" paylaşımını yapmıştı.

Bebek müjdesini sosyal medyadan duyuran Şeyma Subaşı'ndan kötü haber geldi. Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan sosyal medya fenomeni, yaşadığı stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini söyledi.

Şeyma Subaşı, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var"

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