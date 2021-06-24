Kocaeli’de kuyumcuların kavgası kamerada | VİDEO

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kuyumcular arasında altın tartışması nedeniyle kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin İstiklal Caddesi ortasında tekme - tokat birbirine girdiği kavgayı caddedeki vatandaşlar korkuyla izledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan bir kuyumcudan aldığı reşat altını bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun bozdurmak istediği altının altın kaplama olduğunu söylemesi üzerine vatandaş, altını aldığı kuyumcuya giderek durumu anlattı. Altını satan kuyumcu vatandaş ile birlikte, altının altın kaplama olduğunu söyleyen kuyumcunun iş yerine gitti.

SOKAK ORTASINDAKİ KUYUMCULARIN KAVGASI VATANDAŞ KAMERASINDA

Olayı korku içerisinde izleyen çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan konu ile ilgili konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaşanan olayın uygulanan fiyat politikaları sebebi ile çıktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kavganın iki kuyumcu arasındaki tartışma sebebi ile çıktığını söyledi.