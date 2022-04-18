Faruk Sabancı'dan 16 milyonluk şov! Gören dönüp bir daha baktı! İşte veliahtın sarı tutkusu...

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı, gören dönüp bir daha baktı! Faruk Sabancı'nın aracı çeneleri yordu. Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı önceki gece Bebek'teydi. Sabancı ailesinin veliahtlarından olan ve aynı zamanda Dj'lik yapan Faruk Sabancı, sarı renkteki özel plakalı lüks otomobili ile göz kamaştırdı.