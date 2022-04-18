RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Faruk Sabancı'dan 16 milyonluk şov! Gören dönüp bir daha baktı! İşte veliahtın sarı tutkusu...

Faruk Sabancı'dan 16 milyonluk şov! Gören dönüp bir daha baktı! İşte veliahtın sarı tutkusu...

Faruk Sabancı'dan 16 milyonluk şov! Gören dönüp bir daha baktı! İşte veliahtın sarı tutkusu...
18.04.2022 11:26

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:59
Baba 10. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 01:03
Masumlar Apartmanı 67. bölüm...
Magazin 00:53
Yargı 29. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 00:57
Alparslan Büyük Selçuklu 17....
Magazin 00:13
Ebru Polat sevgilisinin...
Magazin 00:37
Kızı annesini solladı!...
Magazin 00:21
Petek Dinçöz sır gibi...
Magazin 02:59
Aleyna Tilki son klibi ile...
Magazin 01:58
Hande Erçel ile Kaan Yıldırım...
Magazin 00:58
Üç Kız Kardeş 9. bölüm 2....
Magazin 03:12
İbo Show’da İsmail YK rüzgarı!
Magazin 00:55
Üç Kız Kardeş 9. bölüm...

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı, gören dönüp bir daha baktı! Faruk Sabancı'nın aracı çeneleri yordu. Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı önceki gece Bebek'teydi. Sabancı ailesinin veliahtlarından olan ve aynı zamanda Dj'lik yapan Faruk Sabancı, sarı renkteki özel plakalı lüks otomobili ile göz kamaştırdı.

Magazin Videoları
Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk'un servet değerindeki lüks oyuncağı...

SON DAKİKA