Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk'un servet değerindeki lüks oyuncağı...
Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı, gören dönüp bir daha baktı! Faruk Sabancı'nın aracı çeneleri yordu. Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı önceki gece Bebek'teydi. Sabancı ailesinin veliahtlarından olan ve aynı zamanda Dj'lik yapan Faruk Sabancı, sarı renkteki özel plakalı lüks otomobili ile göz kamaştırdı.
18.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:42
Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk'un servet değerindeki lüks oyuncağı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...
FİYATI ÇENELERİ YORDU!
İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı, önceki gece Bebek Lucca'daydı. Ünlü DJ, 16 milyon lira değerindeki arabasıyla dikkat çekti.