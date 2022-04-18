RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk'un servet değerindeki lüks oyuncağı...

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk'un servet değerindeki lüks oyuncağı...

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı, gören dönüp bir daha baktı! Faruk Sabancı'nın aracı çeneleri yordu. Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk Sabancı önceki gece Bebek'teydi. Sabancı ailesinin veliahtlarından olan ve aynı zamanda Dj'lik yapan Faruk Sabancı, sarı renkteki özel plakalı lüks otomobili ile göz kamaştırdı.

18.04.2022 09:42 - Son Güncelleme: 18.04.2022 09:42
Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk’un servet değerindeki lüks oyuncağı...

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk'un servet değerindeki lüks oyuncağı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

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Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk’un servet değerindeki lüks oyuncağı...

Geçtiğimiz senelerde Sabancı, tüp mide ameliyatıyla 100 kilo vermesi hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kilodayken fiziksel kaygılarınız olmuyor. Hatta onu çok geride bırakmış oluyorsunuz. Ben o hedeften çok uzaklaşmıştım. Fiziksel olarak toparlanacağımı hiç düşünmüyordum..."

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk’un servet değerindeki lüks oyuncağı...

"İYİ Kİ YAPMIŞIM"
"Ama şeker hastası olmaktan, kendime insülin iğnesi yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü ailemde var. Ve artık hocalarım 'Faruk oraya doğru gidiyorsuné deyince 'Tamam' dedim. Şimdi gayet memnunum. İyi ki yapmışım."

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk’un servet değerindeki lüks oyuncağı...

Cimrilik derecesinde tutumlu olduğu yönündeki haberlere de cevap veren Sabancı, "Yazılanlar yalan. Bazı konularda tutumluyum ama cimri kesinlikle değilim" şeklinde konuşmuştu.

Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk’un servet değerindeki lüks oyuncağı...

FİYATI ÇENELERİ YORDU!

İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı, önceki gece Bebek Lucca'daydı. Ünlü DJ, 16 milyon lira değerindeki arabasıyla dikkat çekti.

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