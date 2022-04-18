Faruk Sabancı yalısına dönerken 16 milyonluk şov yaptı gören dönüp bir daha baktı! İşte Faruk’un servet değerindeki lüks oyuncağı...

Geçtiğimiz senelerde Sabancı, tüp mide ameliyatıyla 100 kilo vermesi hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kilodayken fiziksel kaygılarınız olmuyor. Hatta onu çok geride bırakmış oluyorsunuz. Ben o hedeften çok uzaklaşmıştım. Fiziksel olarak toparlanacağımı hiç düşünmüyordum..."