Fahriye Evcen’den cesur paylaşım! En doğal haliyle sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 5 yıl önce görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini çocukla taçlandırdı. Şimdilerde ise ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiften Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 4 aylık hamile olan Evcen, en cesur haliyle çektiği görüntüleri yayınladı. Evcen güzelliğiyle göz kamaştırırken ünlü çiftin evi dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...