Oryantal Asena'dan iddialı paylaşım! Son haliyle dikkat çekti: "Çok değişmiş"

Bir magazin programına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtlayan Tatlıses, ardında oryantal danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena ile ilgili konuştu. Asena'yla ilgili kendisine yöneltilen soruya sinirlenen Tatlıses, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bunun üzerine tüm gözler Asena'ya çevrilirken ünlü oryantalin son halini gören tanımakta zorlandı. Asena'nın son paylaşımlarını görenler "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte İbrahim Tatlıses'in itirafı ve 45 yaşındaki Asena'nın son hali...