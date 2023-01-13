Fahriye Evcen gece yarısı evinden paylaştı!

Kuruluş Osman'ın yakışıklı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, bu süreçte yayınladığı karnı burnunda pozlarla sık sık adından söz ettirdi. Evcen, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Gece yarısı lüks evinden bir kare yayınlayan Evcen, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...