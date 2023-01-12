Hadise'nin sırt dekolteli elbisesiyle yaptığı kalça dansı mest etti...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü şarkıcı, bu kez kalça dansıyla gündem oldu. Bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Hadise, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi paylaşım beğenirken kimisi "Ne gerek vardı mesela?" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin çok konuşulan o dansı...