Yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaşan Mert Ramazan Demir, bu filmle ilk beyazperde deneyimini yaşadı.

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle de kariyerindeki asıl sıçrayışı yakaladı.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer alan Demir, özellikle partneri Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla adından söz ettirdi.

"AFRA İÇİN KAVGA ETTİ" İDDİASI!

Geçen aylarda Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimi bir şekilde gördüğü Mert Ramazan Demir'e bağırdığı ve kavga çıkardığı iddia edildi.

MERT RAMAZAN DEMİR'DEN AÇIKLAMA!

Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimi bir şekilde gördüğü Mert Ramazan Demir'e bağırdığı ve kavga çıkardığı iddia edildi.

Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimiyetinden rahatsız olduğu için üzerine yürüdüğü iddia edilen ünlü oyuncu olay geceyle ilgili şunları söyledi: "Olay çok büyüdü.

"GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİM"

Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim ve kavga etmedim. Göz göze bile gelmedim.

Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil, çok eski arkadaşız. Mevzu saçma sapan bir yere gitti. Ufak tefek oyunlarla manipülasyona uğradı herkes, mevzu başımıza patladı"

Mert Ramazan Demir, "Kubilay Aka 'Ne yapıyorsun sen?' dedi mi?" sorusunu "Öyle bir şey oldu. Ama göz göze gelinme ve kavga yaşanmadı" diye yanıtladı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ!

Demir, son olarak geçen haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Saraçoğlu ile Bağdat Caddesi'ndeki görüntüleriyle gündem oldu.

Söylemezsem Olmaz'da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri canlı yayında verildi. İkili Bağdat Caddesi'nde görüntülendi.

Habere göre; ikilinin yanında dizinin yapımcılarının da yanlarında olduğu aktarıldı.

Canlı yayında verilen bu görüntüler sonrası Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi.

MERT RAMAZAN DEMİR İFŞASI!

Görüntüler hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Demir, şimdi ise İşte Benim Stilim adlı yarışmayla adını duyuran Bahar Candan'ın paylaşımıyla gündem oldu.

Yarışma sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Candan, Mert Ramazan Demir ile özel yazışma sayfasını yayınladı. Candan'ın paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Candan, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla Mert Ramazan Demir'in konuşmalarının ekran görüntüsünü aldığını öne sürdü.

Candan, paylaşımına "Artık erkeklere güvenim kalmadı. Hemen SS almış. O ifşalamadan ben paylaştım" notunu ekledi.

İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı...