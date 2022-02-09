Ezgi Mola, Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısında!

Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mola, “Dosya uzlaştırmaya gittiğinde uzlaştırmacı beni aradı ve tweet'in silinmesi ve özür tweet'i atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın tweet'i silmesi ve özür tweeti'nden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ben bu durumu da kabul etmedim” dedi. Savcı da mütalaasında Mola'nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.