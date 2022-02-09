Haberler Magazin Videoları Ezgi Mola, Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısında!

Ezgi Mola, Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısında!

Ezgi Mola, Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısında!
09.02.2022 19:52

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:17
Ağrı'da filmleri aratmayan...
Ana Sayfa 01:22
GOL | Bandırmaspor 2-3...
Ana Sayfa 00:40
GOL | Bandırmaspor 0-1...
Ana Sayfa 00:31
Komandolar dualarla Suriye'ye...
Ana Sayfa 01:23
Tepkiler çığ gibi: Acilen...
Ana Sayfa 00:43
Seccad Yeşil'in yakalandığı...
Ana Sayfa 01:00
Fırtına binanın çatısını...
Ana Sayfa 03:13
21 kişi nasıl hayatta kaldı?
Ana Sayfa 03:03
Üsküdar'da panik yaratan olay!...
Ana Sayfa 05:55
Kalecinin penaltı kurtarmasına...
Ana Sayfa 00:40
İstanbul Barajlarındaki su...
Ana Sayfa 00:37
Ç.Rizespor Cisse'yi kadrosuna...

Ezgi Mola, Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mola, “Dosya uzlaştırmaya gittiğinde uzlaştırmacı beni aradı ve tweet'in silinmesi ve özür tweet'i atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın tweet'i silmesi ve özür tweeti'nden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ben bu durumu da kabul etmedim” dedi. Savcı da mütalaasında Mola'nın 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Magazin Videoları

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

SON DAKİKA