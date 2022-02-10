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Ahu Tuğba'nın eski sevgilisiydi şimdi adını bile değiştirdi! Meriç Erkan son hali ile adeta bambaşka biri

Ahu Tuğba'nın eski sevgilisiydi şimdi adını bile değiştirdi! Meriç Erkan son hali ile adeta bambaşka biri
10.02.2022 10:20 - Son Güncelleme: 10.02.2022 10:23

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Tüm Türkiye onu Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan olarak tanıdı... Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan yıllar sonra ortaya çıktı ama ne çıkmak. Tövbe eden sadece imajını değil adını bile değiştiren Meriç Erkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Meriç Erkan'ın son hali.

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