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Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran’ın şaştı kaldı! Meğer oda ekranda yer almış…

Esra Erol’un avukatı Hülya Kuran’ın şaştı kaldı! Meğer oda ekranda yer almış…
13.11.2021 18:40
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ayıpları buluyor, muhtaç olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Başarılı avukat hakkında araştırma yapan eşinin, kızının ve oğlunun da hukukçu olduğu biligisine ve hatta oğlunun da Esra Erol ekranında yer aldığını görünce şaştı kaldı.

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