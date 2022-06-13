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Esra Erol'da'nın sevilen muhabiri Caner Toygar sağlığı hakkında açıklama yaptı

Esra Erol'da'nın sevilen muhabiri Caner Toygar sağlığı hakkında açıklama yaptı
13.06.2022 19:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 19:48

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Esra Erol'da'nın sevilen muhabiri, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkutmuştu bir süre önce. Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninde bir kitle bulunduğunu ve MR çektireceğini söyleyen Caner Toygar'dan o gün bugündür, son sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yoktu. Haliyle Caner Toygar'ın sağlık durumu hakkında endişeler gün geçtikçe biraz daha artıyor. Nihayet Caner Toygar, Youtube hesabından paylaştığı videoda hem sağlık durumunu hem de başına gelenleri anlattı.

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