Aydemir Akbaş’tan çok konuşulacak açıklamalar: 20'lik birini alırım

Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş konuk olduğu magazin programında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Akbaş, ‘’Allah gecinden versin şu an Beyhan… Hemen bir tane 20’lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… ‘20’ dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez… Öyle bir durum benim yaşama arzumu arttıracak. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım. Beyhan’ın bundan haberi var tabii… Tek başına 80 yaşında adam ne yapacak, bir hayat arkadaşı seçse kötü mü? 60 yaşında birini ne yapacağım? Dedi.