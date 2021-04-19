Esra Erol'da şoke eden olay! "Karım Meral estetik yapıp bizi terk etti!"

ATV'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programı yine çok konuşulacak bir olaya sahne oldu... 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvalarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Baştan yaptım' diyen acılı eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarını hakim olamadı. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni Esra Erol'da programının canlı yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...

EŞİM BANA ESTETİK İÇİN 1 AY YALVARDI

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeninin yanına geldi. Orada Büşra diye bir kuzeni varmış, burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, "Beni de burun estetiği yaptır" diye.

"BEN SENİ BU ŞEKİLDE SEVİYORUM, BİZ ÇİFTÇİYİZ"

Ben de dedim ki "ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim. 'Yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi.

15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Yok dedi masada kalsam da yaptıracağım dedi.

Baştan aşağı yeninden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitti.

Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde durucam. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım.' demiş.

"SANA NE, SENİ İLGİLENDİRMEZ BEN SENİNLE OYNADIM'

Ben eşimi aradım, nasıl geçti diye bana, "Sana ne, seni ilgilendirmez. Ben seninle oynadım' dedi.

"BİR KERE 'CANIM KOCACIĞIM' DESE DÜNYALARI VERİRİM"

Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım.

"15 YAŞINDA EVLENDİ..."

Meral Okur'un kuzeni canlı yayına bağlanıp, "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." dedi.