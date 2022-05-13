Esra Erol spor salonundan paylaştı! Fit haline yorum ve beğeni yağdı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, hem başarılı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Önceki gün yeni yaşını kutlayan güzel sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Kendisinin doğum gününü kutlayan spor hocasının paylaşımını Instagram hesabına taşıyan Erol, sportif haliyle beğeni topladı. Oğullarıyla kamera karşısına geçen Erol, spor salonunda adeta şov yaptı. Fit hali ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Erol'un spor yaptığı anlar sosyal medyayı salladı. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...