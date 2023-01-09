Eski Görüntüleri İfşa Edilen Kısmetse Olur Cansel Açıklama Yaptı

Tam 5 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Kısmetse Olur yepyeni formatıyla geçtiğimiz ay yayın hayatına başladı. Tansiyonun bir an bile düşmediği izdivaç programında bulunan gelin ve damat adaylarının adı sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Dikkatleri sıkça üzerine çeken yarışmacılardan biri de şüphesiz ki Cansel Ayanoğlu. Sürekli pembeler içinde gördüğümüz Cansel'in yıllar önce çektiği bir videosu ifşa oldu. Görüntülerin sosyal medyayı salladığı anlarda Cansel konu hakkında bir paylaşım yaptı. Kısmetse Olur yarışmacısı hukuki sürecin başladığını duyurdu.