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Türk Sinemasında ‘Kötü Adam’ karakteriyle tanınan Erol Taş’ın Cankurtaran’daki kahvehanesi harabeye döndü

Türk Sinemasında ‘Kötü Adam’ karakteriyle tanınan Erol Taş’ın Cankurtaran’daki kahvehanesi harabeye döndü
09.01.2023 18:26 - Son Güncelleme: 09.01.2023 18:28

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Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle ‘Kötü Adam’ rolleriyle bilinen Erol Taş'ın işlettiği Fatih Cankurtaran’da bulunan kahvehane bakımsızlıktan harabeye döndü. 1998 yılında hayata gözlerini yuman Erol Taş’ın akrabaları tarafından 2010 yılına kadar kahvehane olarak işletilmeye devam etti. Sonraki süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkü olan kahvehane, son 6 yıldır evsiz ve kimsesizlerin yuvası haline geldi. Erol Taş’ın yeğeni ve Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş, “Ben doğma, büyüme Cankurtaranlıyım, Cankurtaran Mahallesi Muhtarıyım. Benim çocukluğum burada geçti. Burası iki defa el değiştirdi. Burası değerlendirilemedi. Sonra vakıfa geçti. Bildiğim kadarıyla burası otele dönüştürülecek. Burayı adres olarak biliyorlar Erol Taş Kahvesi olarak. Herkes burayı kolaylıkla bulabiliyordu. Burası bir nostaljiydi. Burası değerlendirilseydi bambaşka olurdu” dedi.

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