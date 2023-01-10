Ceyda Ersoy'un öpüşürken dilinin kopması videosu infial yarattı! Ciciş instagramdan diktirdiği anları paylaştı: ''Çok acıyor çok''

Ciciş Ceyda'nın öpüşürken dili koptu! Ağzını açıp gösteren Ceyda Ersoy'dan olay paylaşım! Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un adı bir kez daha gündeme geldi. Ceyda Ersoy, öpüşürken dilinin koptuğunu söyleyerek o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hastanede diline dikiş attıran Ceyda Ersoy geçirdiği operasyon sonrası, "Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin" ifadelerini kullandı.