Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında mahkemeden şok hapis kararı! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken Yağmur...
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında mahkemeden şok hapis kararı! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil, çocuk istismarı, satanist büyüler derken Yağmur Sarnıç hakkında verilen karar magain gündemine bomba gibi düştü.Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Emre Aşık'ın kendisini öldürme planı yaptığı iddiasıyla davalık olduğu Yağmur Aşık arasındaki çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Emre Aşık duruşmaya katılırken Yağmur Aşık boşanma davasına gelmedi. Mahkeme uzaklaştırma kararına uymayıp basında konuşmaya devam eden Yağmur Aşık'ın üç gün zorlama hapsine karar verdi.
BOŞANMA DAVASINDA MAHKEMEDEN ŞOK HAPİS KARARI!
Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.
Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı Emre Aşık ve taraf avukatları hazır bulundu. Davacı-karşı davalı Yağmur Aşık duruşmaya katılmazken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada, Emre Aşık'ın kendisine karşı aldırdığı koruma kararına muhalefet ettiği iddia edilen Yağmur Aşık hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı verildi.
Tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.
'YAĞMUR SARNIÇ'A TAZYİK HAPSİ ÇIKTI'
Duruşmanın ardından açıklama yapan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, "Duruşmamız ertelendi. Zaten biliyorsunuz yayın yasağı ve gizlilik kararı var. Onun dışında koruma kararını ihlalden dolayı bir başvurumuz olmuştu. Yağmur Sarnıç'a tazyik hapsi çıktı. Onun icra edilmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi. Savcılığa başvuran Tezcan şunları söyledi: "Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim."