Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında mahkemeden şok hapis kararı! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken Yağmur...

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi. Savcılığa başvuran Tezcan şunları söyledi: "Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim."