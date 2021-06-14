Yönetmen Sinan Çetin, özgürlükte sınır aştı! Uluorta soyunup 'pes' dedirtti

Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailece Bodrum’da açtı. Önceki gün arkadaşlarına misafir olan Sinan Çetin, özgürlükte sınır aştı. Çetin, mayosunu değiştirirken uluorta soyunup ‘pes’ dedirtti.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Öğlen saatlerinde çifte Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas misafir oldu.

Uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı.

Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi.

Sinan Çetin, 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak Takvim tarafından görüntülenmişti.

BU SENE DE KEYFE DEMİR ATTILAR

Ünlü şarkıcı ve Erener, ailece tatil yaptıkları teknelerinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor.