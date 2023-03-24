RAMAZAN İMSAKİYE
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Engin Öztürk Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'la yakalandı o anlar olay!

Engin Öztürk Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak'la yakalandı o anlar olay!
24.03.2023 11:47 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:48

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Magazin gündemine bomba gibi düşen kovalamaca muhabirlerin galibiyetiyle bitti. Aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Engin Öztürk İstanbul sokaklarını birbirine kattı. İki kız arkadaşıyla bir mekandan çıkan Öztürk, muhabirleri duymazdan geldi, kızlar ise yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ancak parmağında yüzüğü olan ve aracın arkasında yüzünü gizlemeye çalışan ismin Sarp Apak'ın eşi Bengisu Apak olduğu, diğer ismin ise bir dönem adı Fırat Çelik'le anılan Esra Ruşan'dı... Engin Öztürk ile Fırat Çelik geçtiğimiz yıllarda aynı projede rol almışlardı.

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