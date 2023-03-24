RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Murat Dalkılıç'tan eski sevgilisi Hande Erçel'in yeni ilişkisi soruldu! Bakın ne yanıt verdi...

Murat Dalkılıç'tan eski sevgilisi Hande Erçel'in yeni ilişkisi soruldu! Bakın ne yanıt verdi...

Murat Dalkılıç'tan eski sevgilisi Hande Erçel'in yeni ilişkisi soruldu! Bakın ne yanıt verdi...
24.03.2023 10:40 - Son Güncelleme: 24.03.2023 10:42

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Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur şimdi ise yine Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi olan Hande Erçel'le anılan Hakan Sabancı çapkınlıklarıyla nam salan bir isim. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. İkili artık kaçmıyor. Sürpriz aşkla ilgili Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a soru yöneltildi. Dalkılıç ise hem eski eşi Merve Boluğur hem de eski sevgilisi Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile aşk yaşamasına bakın ne yanıt verdi.

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