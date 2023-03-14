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Engin Benli’nin eşini görenler hayran kaldı! O da çok ünlü bir isim…

Engin Benli’nin eşini görenler hayran kaldı! O da çok ünlü bir isim…
14.03.2023 21:36 - Son Güncelleme: 14.03.2023 21:37

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Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 53 yaşındaki bir çocuk babası Benli'nin özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını aratırken yıldız ismin ünlü oyuncuyla 16 yıldır evli olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi...

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