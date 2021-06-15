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Engin Benli’nin eşini görenler hayran kaldı! O da çok ünlü bir isim…

Engin Benli’nin eşini görenler hayran kaldı! O da çok ünlü bir isim…
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yaman'ı Engin Benli'nin eşi bakın kim çıktı! O da oyuncu üstelik çiftin boyları kadar oğlu olduğunu görenler şaşırıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 199. bölüm ile 6. sezona veda ediyor. Sezon finali bölümünde Yaman Korkmaz karakterine hayat veren Engin Benli'nin Oktay Kaynarca ile düşmanlarına kuracağı tuzak geceye damga vuracak. Başarılı oyuncu şimdiden sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. 51 yaşındaki Engin Benli'nin eşini görenler hayran kalıyor. O da çok ünlü bir isim... Çiftin bir de Rüzgar adında bir oğlu var.


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