Emrah ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor! Sinan Akçıl: Adının önünde küçük var ama... 11.03.2020 17:16

'Küçük Emrah' olarak tanınan şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor. Emrah, Survivor'da yarışan oğlu Tayfun ile gündemden düşmezken bu kez eski arkadaşı Sinan Akçıl ile arasında geçen diyaloglarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Meslektaşı Emrah ile sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşayan şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi. Kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı filmlerde 'Küçük Emrah' lakabıyla tanınan oyuncunun açıklamalarına verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Sinan Akçıl'ın Emrah'a yanıtı!

"BANA BESTE YAPMAYA ÇAPIN YETMEZ"

Emrah ile Sinan Akçıl, sosyal medyadan beste tartışması yaşamıştı. Akçıl'ın "Burcu Kıratlı'yla oynadığı dizinin son sezonunda konuşmamışlar. Benden bir şarkı istemişti ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" sözlerine, Emrah'tan sert yanıt gelmişti: Televizyona çıkıp yalan söylüyorsun. Seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Bana beste yapmaya çapın yetmez.

Sinan Akçıl'a, "Emrah çok ağır sözler kullandı. 'Yalancı' ve 'çulsuz' diyerek sosyal medyada gündem yarattı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Ünlü şarkıcı, "Gereken cevabı verdim, bu açıklamalardan sonra konuşmanın alemi yok. Biz yıllar önce buluştuk. O gün kendisini çok sevmiştim ve hakkında çok güzel şeyler yazmıştım. Ondan sonra böyle tatsız bir hale geldi olaylar" şeklinde konuştu.

"Bana 'yalancı' dedi, 'çulsuz' dedi. Bunlar komik şeyler. Bunların doğru olmadığını bütün Türkiye biliyor. Canı sağ olsun. Adının önünde küçük var ama benim hala büyüğümdür.

"İkili, yıllar önce bir parça için buluşmuş, Akçıl paylaşımında, Emrah'ı övmüştü.