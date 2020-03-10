Serenay Sarıkaya mini mavi elbisesi ile yürek hoplattı! 'Ne yapıyorsunuz Serenay Hanım?' 10.03.2020 19:20

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilişkisiyle gündemden düşmezken Instagram hesabından yayınladığı yeni fotoğrafları sosyal medyayı salladı! 28 yaşındaki başarılı oyuncu yeni aşkıyla geçtiğimiz günlerde ilk kez objektiflere kaçmadan poz vermişti. Yüzündeki mutluluk ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya, yeni paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Mini mavi elbisesi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın fit görünümü dikkat çekti. Mesleğine ayırdığı vakit kadar sağlığına ve dış görünüşüne de özen gösteren Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırları neler? İşte çok konuşulan pozlarla Serenay Sarıkaya ve güzellik sırları...

Serenay Sarıkaya mini mavi elbisesi ile yürek hoplattı. Cem Yılmaz ile sevgili olduğu günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen 28 yaşındaki Sarıkaya, fit görünümüyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın güzellik sırlarını öğrenmeye hazır mısınız?

SERENAY SARIKAYA'NIN GÜZELLİK SIRLARI

Güneşten kendini koruyor.

Formunu bikram yogaya borçlu!

Cildini nemli tutuyor...

Saçlarına düzenli maske uyguluyor.

Profesyonel cilt bakımı vazgeçilmezi!

Bronz allık tercih ediyor.

Buğulu ve gölgeli göz makyajını tercih ediyor.

Tercihini sade rujlardan yana kullanıyor.

Yatmadan önce mutlaka cildini temizliyor.

Özel davetler ve dizi çekimleri dışında çok fazla makyaj yapmadığını söyleyen Serenay Sarıkaya, yatmadan önce cildini mutlaka derinlemesine temizliyormuş.

Yürüyüş yapıyor.

Spor yapmaya zaman ayırıyor.

Peeling, tonik!

Sağlıklı besleniyor.

Ve en önemlisi de gülümsemeyi asla ihmal etmiyor!