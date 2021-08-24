El ele poz! Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kaçışı bitti!

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitmişti. Ünlü çiftten resmi bir açıklama gelmese de aşk yaşadıklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Hadise ve Mehmet Dinçerler aşklarını ne zaman ilan edecekler derken sonunda beklenen oldu. Mehmet Dinçerler'in doğum günü için İstinyepark'taki bir restorana yemeğe giden sevgililer çıkışta neşeyle poz verdi.