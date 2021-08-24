Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

Geçen pazar Mehmet Dinçerler'in doğum gününü arkadaşları ile kutlayan sevgililer ikinci kutlamayı da akşam İstinyePark'taki Zuma'da baş başa yaptı. Mehmet Dinçerler ile Hadise, aşklarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ama objektif karşısına hiç geçmemişti.