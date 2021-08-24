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Haberler Magazin Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitmişti. Ünlü çiftten resmi bir açıklama gelmese de aşk yaşadıklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Hadise ve Mehmet Dinçerler aşklarını ne zaman ilan edecekler derken sonunda beklenen oldu. Mehmet Dinçerler'in doğum günü için İstinyepark'taki bir restorana yemeğe giden sevgililer çıkışta neşeyle poz verdi.

24.08.2021 09:37 - Son Güncelleme: 24.08.2021 09:37
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

Hadise, Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisine 2 ay önce nokta koymuş, yalnız kalmaya vakit bulamadan iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

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Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

İkilinin tatilde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı, aşk belgelenmişti.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Kendileri ilişkileri hakkında açıklama yapmadı ancak Hadise ile Mehmet Dinçerler, İstinye'de el ele görüntülenmişti.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

Mekandan ele ele çıkan çift gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kaçışı bitti! El ele göz göze poz verdiler aşıkların yüzü gülüyor

Geçen pazar Mehmet Dinçerler'in doğum gününü arkadaşları ile kutlayan sevgililer ikinci kutlamayı da akşam İstinyePark'taki Zuma'da baş başa yaptı. Mehmet Dinçerler ile Hadise, aşklarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ama objektif karşısına hiç geçmemişti.

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