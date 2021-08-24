Esra Dermancıoğlu'nun 'fantezi' içerikli videolu paylaşımı olay oldu! 'Böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu 'böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum' dedi bombayı patlattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu diziden rol gereği intihar ederek ayrıldı ancak hafızalarda Behice olarak yer etmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisini aldatan eski eşine yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Dermancıoğlu bu kez de, "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum onlar beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notuyla bir video yayınladı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Esra Dermancıoğlu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dermancıoğlu, son paylaşımı ile yine gündem oldu.

Timsahların olduğu bir nehirde ipin üzerinde durmaya çalışan iki sevgilinin videosunu paylaşan Dermancıoğlu, şu notu düştü:

"Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum. Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar"

Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi görürken kısa sürede binlerce beğeni alırken ve yorum yapıldı.