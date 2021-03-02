EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas ve eşi kar kış demeden denize girdi! İç çamaşırsız paylaşım dillere düştü...

EDHO'da Sevda Meftun karakterine can veren ünlü oyuncu Naz Elmas ve eşi Erol Özmandıracı'nın kış ortasında yaz tatili pozları kısa sürede olay yarattı. Erol Özmandıracı eşi Naz Elmas ile birlikte tatil için Göcek'e gitti. Türkiye'nin bir bölümü dondurucu soğukla mücadele ederken çiftin deniz pozları herkesi kıskandırırken öyle bir detay dikkatlere takıldı ki çift kısa sürede dillere düştü. Naz Elmas'ın eşi, Naz Elmas'ın öyle bir fotoğrafını paylaştı ki olanlar oldu.

Naz Elmas ve eşi kar kış demeden denize girdi dillere düştü! Eşkıya'nın Sevda'sı Naz Elmas'ın çamaşırsız pozunu eşi paylaşınca... ATV'nın uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun olarak rol alan Naz Elmas'ın dizi macerası kısa sürmüştü. Senaryo gereği dizideki rolü biten Elmas, diziye veda etmişti. Naz Elmas şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif. Öyle ki kış aylarında yaz tatili yapan Naz Elmas'ın fotoğrafları kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında girdi bile...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyunculardan Naz Elmas, paylaştığı fotoğraflara uyguladığı photoshoplar ile sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde kış ortasında eşi Erol Özmandıracı ile Göcek'te yaz tatili yapan Elmas, bu sefer de eşiyle verdiği pozla gündeme geldi. Erol Özmandıracı ve Naz Elmas, hafta sonu tatili için Göcek'i tercih etti. Şubat ayının sonunda denize giren çift, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı.

Göcek'te tekneleriyle eğlenceli anlar geçiren Özmandıracı, çekilen kareleri de "Şubat'ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YİNE PHOTOSHOP YAPTI

Elmas, kendi sosyal medya hesabından da peş peşe siyah elbiseli pozlarını yayınladı. Oyuncunun bu fotoğraflardan birinde kollarını inceltmesi ve yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü iş insanını paylaşımında eşinin frikiği dikkat çekti.

Göğüs uçları belli olan Naz Elmas'a yorum yağdı.

Geçtiğimiz aylarda da Naz Elmas'ın paylaştığı bir fotoğrafta photoshopla bacaklarını küçültmesi alay konusu olmuştu.