Menajerimi Ara'nın yıldızı Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Kazanı kaynatan bomba detay...

Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si Ahsen Eroğlu ve ünlü oyuncu yakayı fena ele verdi! Dedikodu kazanını kaynatan detaylar magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile sık sık adından söz ettiriyor. Vatanım Sensin dizisiyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Boran Kuzum ile Ahsen Eroğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliyi ise detaylar ele verdi...

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ilginç gerçekler de peş peşe gün yüzüne çıktı. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kediyle poz verdikleri görüldü. Yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuvarları kullanması da akıllarda soru işareti bıraktı.

Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.