Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan doğum günü kutlaması! Duygusallaşan Çağla doğum fotoğraflarını paylaştı...

Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla kutladı! Oğlu Uzay'ın yeni yaşında duygusallaşan Çağla'ya ilk yorum Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'dan... 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Küçük oğlu Uzay 9 yaşına girdi, Çağla Şıkel doğum fotoğrafları ve oğlunun günbegün büyüdüğü hallerini sosyal meyda hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına bir de duygusal not yazan Çağla Şıkel'e yorum ve beğeni yağdı.