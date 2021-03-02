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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan doğum günü kutlaması! Duygusallaşan Çağla doğum fotoğraflarını paylaştı...

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan doğum günü kutlaması! Duygusallaşan Çağla doğum fotoğraflarını paylaştı...
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Çağla Şıkel doğum fotoğraflarıyla kutladı! Oğlu Uzay'ın yeni yaşında duygusallaşan Çağla'ya ilk yorum Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'dan... 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel, 2008 - 20015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki erkek evlat dünyaya getirdi. Küçük oğlu Uzay 9 yaşına girdi, Çağla Şıkel doğum fotoğrafları ve oğlunun günbegün büyüdüğü hallerini sosyal meyda hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına bir de duygusal not yazan Çağla Şıkel'e yorum ve beğeni yağdı.


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