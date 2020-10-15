EDHO'nun Kimsesiz'i Yavuz Bingöl’ü yalnız bırakmadı! Yavuz Bingöl’ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul son yolculuğuna uğurlandı

Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, kardeşi kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi. Kardeşinin ölümüyle yıkılan usta sanatçı, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır göğüs kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Ancak Fatma Efsun Pul, geçtiğimiz salı günü mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Yavuz Bingöl'ün, hayatını kaybeden 51 yaşındaki kız kardeşi Fatma Efsun Pul'un cenazesi Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kız kardeşinin ölümü ile adeta sarsılan Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Yenemedi" dedi.



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Bingöl ve ailesini sanatçı arkadaşları Mahsun Kırmızıgül, Deniz Oral ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.

Pul'un cenazesine eşi Serkan Pul ve kızı Fatma Ceren Çınar'ın yanı sıra yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı.